Cresce il turismo sportivo in Italia. Sono sempre più numerosi i vacanzieri stranieri che decidono di passare qualche giorno nella Penisola in occasione di grandi appuntamenti agonistici. A rilevarlo l’Enit, secondo cui nel 2024 sono stati 556mila i viaggiatori internazionali che hanno optato per la vacanza sportiva in Italia, il 4,7% in più rispetto al 2023. Un flusso che ha generato 1 milione 992 mila pernottamenti, in aumento dell’8,7% sull’anno precedente.

Il contributo del comparto sul totale dei consumi turistici è stato pari a 338 milioni di euro (+3,3% rispetto all’anno passato). “Eventi e manifestazioni sportive rappresentano un gancio importante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio - commenta l’a.d. di Enit Spa, Ivana Jelinic -. Attraendo viaggiatori stranieri in concomitanza con grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue bellezze uniche”.

I mercati di riferimento

Tra i principali mercati che scelgono lo Stivale per questo tipo di vacanza Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Austria.

Il comparto è in fase di forte espansione, anche grazie alla capacità ricettiva del Paese. In Italia si contano 1,4 eventi sportivi per circa 738 presenze ogni mille abitanti. La massima concentrazione si rileva nel Centro Italia con 2,2 eventi e oltre 1.182 presenze ogni 1.000 abitanti. E il 34,4% degli spettacoli sportivi si svolge in destinazioni ad alta densità turistica, dove è stato venduto il 73,9% dei biglietti e si concentra il 24,9% delle presenze degli eventi.

Un fenomeno che inizia ad appassionare anche gli italiani stessi, con un’incidenza del 6,5% sulle vacanze brevi degli italiani ed il 3,3% di quelle di oltre 4 notti.

“Sport e turismo - commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - rappresentano un binomio vincente per l’Italia, contribuendo significativamente al successo del settore turistico tricolore e al benessere della nostra nazione. Gli eventi sportivi, di cui gli Internazionali di Tennis sono una delle espressioni più notevoli, attirano visitatori da tutto il mondo, valorizzando ulteriormente le nostre destinazioni turistiche e generando benefici economici di grande rilievo. Siamo orgogliosi di vedere l’Italia come meta di elezione per i turisti sportivi internazionali, e continueremo a sostenere e promuovere questo segmento per rafforzare ulteriormente la nostra industria turistica”.