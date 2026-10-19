Destination Italia e TCI lanciano ‘Long stay Bandiere Arancioni’ nei borghi

Collaborazione strategica fra Destination Italia e Touring Club Italiano per la valorizzazione turistica dei Borghi Bandiera Arancione con il lancio, nel corso di TTG Travel Experience, di ‘Long stay Bandiere arancioni’, un prodotto turistico che trasforma il viaggiatore in cittadino temporaneo del borgo.

Obiettivo della partnership tra Destination Italia e Touring Club è rendere i piccoli borghi, riconosciuti dallo storico marchio di qualità turistica del Touring Club Italiano, destinazioni pienamente prenotabili sui mercati internazionali, attraverso un modello di long stay che integra analisi del territorio, progettazione di prodotto, tecnologia, marketing e distribuzione globale.

Il progetto è sviluppato dalla Destination Consulting Firm, la business unit del gruppo specializzata nella consulenza strategica per il settore turistico, che supporta la digitalizzazione e la promozione sui mercati internazionali delle destinazioni italiane attraverso soluzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale.

“I borghi italiani sono una delle eccellenze più richieste dai viaggiatori internazionali, ma fino a oggi sono rimasti ai margini dei grandi flussi – commenta Dina Ravera, presidente di Destination Italia -. Con il Touring Club Italiano mettiamo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e la nostra rete commerciale globale per trasformare questo potenziale in flussi turistici reali, destagionalizzati e sostenibili per le comunità. Il progetto conferma il ruolo della Destination Consulting Firm come leva di crescita del Gruppo, capace di generare valore per i territori e marginalità per Destination Italia”.

Il viaggiatore diventa, per un periodo, un vero nuovo abitante del borgo, grazie al percorso esperienziale ‘Live Like a Local’, che va dal welcome day al soggiorno nella nuova casa con corso di lingua e dialetto, dai laboratori di cucina e antichi mestieri fino alla consegna, da parte delle autorità comunali, dell’attestato di ‘Amico della Comunità’. I Comuni Bandiera Arancione potranno aderire su base volontaria e progressiva tramite Open Application, beneficiando di un percorso che comprende audit e readiness check, product design, onboarding dell’inventario, licenza della piattaforma HubCore.AI, e distribuzione B2B globale.

‘Long Stay Bandiere Arancioni’ nasce dalla combinazione di due patrimoni complementari: da un lato i 308 Borghi riconosciuti con la Bandiera Arancione e oltre un secolo di autorevolezza editoriale sul turismo lento e autentico; dall’altro la piattaforma proprietaria HubCore.AI e la rete commerciale di Destination Italia, composta da oltre 1.100 tour operator e travel advisor attivi in più di 100 Paesi. Il progetto intercetta tre segmenti internazionali in forte espansione, accomunati dalla ricerca di autenticità e da soggiorni lunghi: i nomadi digitali, circa 35 milioni nel mondo, di cui oltre il 42% desidera soggiornare in Italia per periodi da 1 a 3 mesi; i silver tourists, con oltre 140 milioni di over 60 previsti in Europa entro il 2030; e il turismo delle radici, un bacino di circa 80 milioni di discendenti di emigrati italiani.