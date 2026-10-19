JetBlue mette in vendita la nuova First Class sui voli domestici

JetBlue ha annunciato che BlueFirst, la sua nuova first class domestica, è prenotabile su voli selezionati di oltre 30 rotte, offrendo ai clienti la prima opportunità di riservare un posto nella più recente esperienza premium di JetBlue.

BlueFirst entrerà ufficialmente in servizio l’8 dicembre, con il suo primo volo che collegherà Boston e Fort Lauderdale. Nel giro di pochi giorni, BlueFirst sarà poi disponibile su voli selezionati tra Fort Lauderdale e l’aeroporto LaGuardia di New York, con ulteriori rotte in arrivo.

“Abbiamo progettato BlueFirst per offrire un’esperienza di prima classe più accessibile, che unisce l’ospitalità attenta e il servizio che i clienti si aspettano da JetBlue a un eccezionale rapporto qualità-prezzo e a un elevato livello di comfort. Siamo entusiasti che i clienti possano ora iniziare a includere BlueFirst nei propri programmi di viaggio”, ha dichiarato Joanna Geraghty, ceo di JetBlue.

Le prime rotte BlueFirst sono state selezionate sulla base della domanda dei clienti per i viaggi premium, comprese le destinazioni leisure più popolari, sostenendo al contempo un’introduzione graduale del servizio nella rete JetBlue.