SONO Travel Club, il brand di lusso di Destination Italia, è entrato nel network Ensemble, che riunisce importanti travel advisor del mercato nordamericano specializzati in viaggi tailor made di lusso. Grazie a questa partnership, Destination Italia potrà offrire ai viaggiatori nordamericani più sofisticati ed esigenti esperienze di viaggio altamente personalizzate e di qualità superiore.

“Ensemble - spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia - è un network di primaria importanza nel settore per la distribuzione dei nostri viaggi di lusso e high-end sul mercato nordamericano. Questa partnership rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore del nostro lavoro. La nostra presenza diretta in questo mercato, tramite la base di New York, è fondamentale per instaurare rapporti di lunga durata con i principali player del settore luxury, i risultati raggiunti finora dimostrano che siamo sulla strada giusta”. I Travel Advisor di Ensemble si affideranno alla profonda conoscenza del territorio, all’expertise e alle capacità organizzative ‘senza pensieri’ che contraddistinguono il brand di lusso del gruppo societario.

Esperienze su misura

“Essere stati scelti come partner italiano per i viaggi di lusso per i clienti di Ensemble - aggiunge Ignazio Ciraulo, Direttore Brand SONO Travel Club - testimonia la nostra eccellenza nella creazione di esperienze su misura nella destinazione Italia. La nostra missione è quella di far vivere ai viaggiatori nordamericani l’autenticità e l’eleganza del nostro Paese, attraverso itinerari unici che vanno oltre i classici percorsi turistici”.

Con questa collaborazione, Destination Italia rafforza ulteriormente la sua già consolidata presenza nel mercato del turismo nordamericano verso il nostro Paese. Il trend è in forte espansione, come confermato dai dati di Bankitalia che segnalano, per il 2023, un aumento del 41,6% nel contributo dei vacanzieri statunitensi all’incoming in Italia.

SONO Travel Club è una boutique Dmc specializzata nella creazione di esperienze tailor-made per il segmento luxury. Come divisione indipendente di Destination Italia, specificamente rivolta alla clientela luxury, è presente in tutto il territorio nazionale, offrendo servizi di massima qualità, itinerari unici e straordinari nelle destinazioni più affascinanti del Paese.