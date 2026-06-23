L’Europa è percepita come la destinazione più sicura del mondo dai mercati lontani. Lo rivela il Long-Haul Travel Barometer 2/202 dell’European Travel Commission che analizza le intenzioni dei viaggiatori provenienti da Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.

Il fattore geopolitico, anche se diventa più rilevante rispetto al passato, non è comunque prioritario. Tra i viaggiatori che non prendono in considerazione l’Europa, il 15% ha citato problemi geopolitici, tra cui le tensioni in Medio Oriente e la guerra in Ucraina.

Ma nonostante questo l’Europa continua a essere percepita come la regione più sicura al mondo. L’area, come riporta traveldailynews.com ha ottenuto il punteggio più alto in tutti gli indicatori di sicurezza misurati nello studio, tra cui stabilità politica, sicurezza personale, rapporti tra turisti e comunità locali ed esposizione a rischi naturali.

Il dato è particolarmente significativo se si considera che La sicurezza è ora il fattore più importante nella scelta di una destinazione europea: viene infatti citato dal 44% degli intervistati.

L’attenzione al budget

Fra i trend emerge anche l’attenzione alla spesa: La percentuale di viaggiatori che prevede di spendere tra i 50 e i 100 euro al giorno è aumentata di cinque punti percentuali, raggiungendo il 23% (il 36% prevede di spendere tra i 100 e i 200 euro al giorno), mentre i soggiorni più brevi stanno diventando più comuni.

Sul fronte dei mezzi di trasporto guadagna terreno il viaggio in treno. E una buona rete ferroviaria influenza ora la scelta della destinazione per il 23% degli intervistati, con un aumento di tre punti percentuali rispetto all’estate scorsa.