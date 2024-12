Friuli Venezia Giulia: ecco gli stanziamenti per il turismo per il 2025

Ammonta a 185 milioni di euro la disponibilità messa a sistema dal Friuli Venezia Giulia per le attività produttive e per il turismo per il 2025.

In particolare per quest’ultima voce, secondo quanto riportato da Udinetoday, sono previsti stanziamenti destinati “a rafforzare il sistema dell'accoglienza e l'attrattività dell'intero territorio regionale, valorizzando ancora di più le aree meno conosciute e puntando sulla destagionalizzazione – ha spiegato l’assessore regionale Sergio Emidio Bini -. Sul potenziamento dell'accoglienza stanziati 19 milioni che potranno essere utilizzati dagli operatori del comparto per la realizzazione di infrastrutture turistiche, il sostegno agli alberghi diffusi, il nuovo finanziamento del voucher Turesta”.

Inoltre sono previsti altri 15 milioni di euro destinati all'organizzazione di grandi eventi e a sostegno delle produzioni cinematografiche che stanno giocando un ruolo primario nella promozione del Friuli Venezia Giulia.