Guide turistiche,concorso nazionale:ecco le regole

Arrivano nuove regole per le guide turistiche, con l’approvazione, ieri, da parte della Conferenza Stato-Regioni, del testo per il concorso nazionale, il primo in Italia, visto che fino ad ora l’esame per diventare guida turistica era a livello regionale.

Le novità sono molte. Per diventare guida turistica non sarà più necessaria la laurea: basterà il diploma di scuola secondaria, e si affronterà una triplice prova (scritta, orale anche in lingua straniera e tecnico-pratica). Ottenuto il tesserino, si potrà esercitare la professione su tutto il territorio nazionale e si verrà iscritto all’albo nazionale, un elenco dal quale il consumatore potrà conoscere di ogni professionista abilitato titolo di studio, specializzazione e ultimo aggiornamento professionale.

Sul tema dell’aggiornamento, le guide avranno l’obbligo di effettuare 50 ore di formazione ogni 3 anni, ma in caso di mancato adempimento non scatteranno sanzioni interdittive, cioè potranno continuare a esercitare.

All’albo potranno iscriversi anche le guide già abilitate (circa 17mila) mentre per il primo concorso, che verrà bandito dopo la pubblicazione della nuova legge in Gazzetta Ufficiale, sono attesi circa 10mila partecipanti.

La legge prevede misure contro le guide “abusive” con multe fino a 12mila euro per chi esercita la professione senza essere iscritto all’elenco nazionale e fino a 15mila euro per agenzie di viaggi e tour operator che se ne servano. Le violazioni sono accertate dai Comuni attraverso la polizia locale.

“Riteniamo di aver fatto un buon lavoro per tutelare finalmente una categoria che rappresenta il biglietto da visita per chi viene in Italia – dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Per la prima volta, infatti, le guide turistiche sono dotate di un albo che ne valorizza la professionalità e le colloca nella loro giusta dimensione all’interno dell’ecosistema turistico italiano”.