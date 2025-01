“Pompei è uno scrigno che custodisce tesori unici che le persone di tutto il mondo visitano”. Queste le parole di Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, alla notizia che il suo comune è tra i dieci che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della cultura 2027, titolo che verrà attribuito a marzo.

Una notizia che, lascia intendere, non lo coglie di sorpresa: “Abbiamo l’isola pedonale più grande della Campania e tra le principali d’Italia - continua il sindaco, intervistato da Il Mattino - e nella città nuova registriamo un’affluenza che va dalle 20 alle 30mila presenze al giorno. Nei fine settimana festivi tocchiamo picchi di 100mila persone che passeggiano per il centro”.

Un tipo di turismo che è diventato stanziale: “Alberghi, b&b e case vacanze sono piene tutto l’anno. Quel tipo di turismo che toccava la nostra città solo qualche ora ormai è un lontano ricordo già dal 2021. Pompei - aggiunge il sindaco - ha ripreso la sua internazionalità, superando brillantemente i numeri del pre-Covid, grazie all’intesa instaurata con il direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, rafforzato dalla firma del protocollo di intesa, e con l’arcivescovo monsignor Tommaso Caputo”.

Pompei di notte

E tra le opere realizzate e inserite nel dossier per la candidatura di Pompe cita innanzitutto l’illuminazione notturna degli Scavi, in partenariato con il Parco Archeologico, “per la quale abbiamo investito 600mila euro. Un dono che facciamo ai turisti, che potranno immergersi in un percorso incantato al chiaro di luna”.

Il sindaco rimarca poi come non ci siano problemi per la sicurezza, nemmeno nel caso dell’afflusso di pellegrini del Giubileo: “La sicurezza - spiega - è alla base della nostra accoglienza. Il nostro sistema regge anche nei casi più estremi: ovvero quando per la supplica e l’ingresso gratis agli scavi ci sono 100mila persone che circolano per le strade”.