Passa anche dal turismo nautico la strategia di promozione delle regioni italiane. Un settore che può fungere da volano di sviluppo economico e turistico dei territori e che sarà il tema al centro del convegno dal titolo “Viaggio italiano. Presentazione istituzionale del Progetto, con Focus su “Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto” organizzato a TTG Travel Experience domani, mercoledì 9 ottobre alla BeActive Arena. Saranno presenti il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il coordinatore della Commissione Politiche turistiche delle Regioni italiane Daniele D’Amario, il presidente di Assonautica Italiana e presidente della Camera di Commercio Fr-Lt Giovanni Acampora, il presidente Assonat Associazione nazionale porti turistici Luciano Serra e il presidente di AS.TU.NA. Associazione Turismo Nautico Andrea Babbi, moderati dal Direttore del Giornale della Vela Luca Oriani.

Regione Marche capofila del progetto

L’incontro è l’occasione per presentare l’intenso lavoro coordinato dalla Regione Marche in qualità di regione capofila di Viaggio Italiano per la promozione della vacanza attiva, con particolare riferimento alla valorizzazione del turismo nautico, grazie al tematismo ‘Scopri Dove ti Porto - L’Italia Vista dal Mare’, con l’individuazione di diciassette rotte nautiche interregionali ispirate alle rotte storiche e commerciali, le quali hanno portato, nella fase conclusiva, alla mappatura di una trentina di itinerari turistici.

Gli itinerari porto-entroterra di Viaggio Italiano saranno presentati nel dettaglio giovedì 10 ottobre, sempre alla BeActive Arena, con la partecipazione del Segretario Generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrande, la dirigente della Regione Marche capofila di progetto Paola Marchegiani, Il vicepresidente Vicario di Assonautica Italiana Francesco Di Filippo e il presidente della società “Italia dal mare” Giuseppe Nicotra.

Itinerari interregionali

Il progetto ‘Viaggio Italiano - Scopri l’Italia che non Sapevi’ è una strategia di promozione delle regioni italiane nata da un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo - coordinata dalla Regione Abruzzo - della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Enit, con l’obiettivo di creare una sinergia tra regioni per sviluppare itinerari turistici e tematici interregionali.

Un progetto che ha visto il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, ognuna per la valorizzazione di una specifica tematica, rispettivamente “borghi”, “turismo lento”, “turismo attivo” e “natura e parchi”, con quest’ultimo anche responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub. A queste si sono unite le regioni partner: Regione Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Campania si sono occupate rispettivamente di enogastronomia, golf e percorsi e itinerari di turismo archeologico subacqueo in modo trasversale tra tutte le regioni, il tutto per enfatizzare ulteriormente il progetto e così anche il prodotto turistico Italia.