Stagione in chiaroscuro per la Toscana balneare. Alberto Nencetti, presidente di Sib Toscana, sottolinea come i segnali siano comunque positivi. Anche Gianfranco Lorenzo, direttore del Centro studi turistici di Firenze, nell’intervento riportato da Corriere.it getta acqua sul fuoco. “Già ora posso rassicurare che la situazione non è a tinte fosche, anche se non mancano gli aspetti critici” , come il maggiore appeal di alcuni mercati stranieri, Spagna e Grecia, dove i prezzi sono più concorrenziali rispetto ai nostri.

Sull’estate toscana gli operatori turistici si dividono. C’è chi rassicura e chi lancia allarmi. Fabrizio Lotti, numero due nazionale dei balneari di Confesercenti, commenta: “Credo che in Toscana si sia in linea con le percentuali pugliesi. Dopo il Covid è aumentato notevolmente il turismo nazionale all’estero, in più la possibilità di spesa del ceto medio si è fortemente ridotta e siamo passati da lunghe ferie (14/20 giorni) a soli 6 giorni e concentrati quasi tutti nelle settimane centrali di agosto o nei fine settimana”.

Da Piombino a Forte dei Marmi, dove Luigi Bianchi, vice presidente degli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi, dice: “Confermo il calo di presenze del 25-30%. Motivo? La diminuita capacità di spesa dovuta all’aumento dei prezzi e al mancato adeguamento dei salari, per cui non c’è più la possibilità di programmare le spese. Le vacanze vengono decise all’ultimo, sperando in last minute e prezzi più bassi. Se non si abbassano i costi fissi, non si adeguano i salari e non terminano le guerre l’autunno sarà anche peggio”.

Vacanze da fine settimana. Prezzi cari. Caduta del potere di acquisto. E, quarto aspetto, l’aumento della forbice tra turismo ricco e povero.

Eu tutto si staglia lo spettro delle guerre, come osserva Carlo Alberto Carrai, presidente del consorzio di promozione turistica della Versilia: “Viviamo in un tempo incerto, in cui è difficile scommettere e investire sul futuro”.