Overtourism, l’analisi di BVA Doxa e The Data Appeal Company

L’obiettivo è di analizzare e comprendere il fenomeno dell’overtourism a partire dalle città di Milano e Firenze. Per questo BVA Doxa e The Data Appeal Company hanno unito le forze in una ricerca i cui dati saranno presentati in un white paper che fornirà una fotografia completa del fenomeno, basata su dati quantitativi e qualitativi.

La ricerca si concentrerà su tre principali asset: correlazione tra qualità della vita dei residenti e turismo, percezione del turismo da parte dei cittadini delle due città e ruolo delle istituzioni locali.

Per una gestione più sostenibile del turismo

Un progetto importante, spiega Simone Pizzoglio, Partner e Head of BU di BVA Doxa, per affrontare “una sfida complessa, che richiede un approccio multidisciplinare. La combinazione di dati quantitativi e qualitativi, unita all’analisi di big data - aggiunge - ci permetterà di ottenere una comprensione profonda del fenomeno e di fornire raccomandazioni concrete per una gestione più sostenibile del turismo a Milano e Firenze”.

Milano ha registrato nel 2023 il suo anno migliore di sempre, con circa 8,5 milioni di arrivi in città e oltre 11,5 milioni nell’area urbana. Anche Firenze ha visto un notevole incremento di turisti nel 2023, con circa 6,5 milioni di arrivi e un +15% rispetto all’anno precedente.

Un modello a misura di cittadino

“Siamo convinti che questa ricerca possa essere un prezioso strumento per le istituzioni locali e per tutti gli attori coinvolti nel settore turistico - sopstiene Mirko Lalli, ceo di The Data Appeal Company -. L’obiettivo è di costruire un modello di turismo a misura di cittadino, che sia in grado di generare benefici economici per la città nel rispetto dell’ambiente e della comunità locale. Come sempre vogliamo aiutare, attraverso i dati e la comprensione dei fenomeni, a riequilibrare la qualità della vita del cittadino residente con la qualità dell’esperienza del cittadino temporaneo”.

Un progetto pilota è stato lanciato nei giorni scorsi a Firenze, in collaborazione con Fondazione Destination Florence, in concomitanza del lancio della nuova campagna #EnjoyRespectFirenze.