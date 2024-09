Roma da record:arrivi a +5%anche ad agosto

Numeri ancora in netta crescita per il turismo a Roma. Anche il mese di agosto ha visto la Capitale crescere del 5 per cento in termini di arrivi, grazie alla forte spinta degli stranieri, americani in testa. Il picco è stato fatto registrare nella settimana di Ferragosto, quando l’incremento ha sfiorato il 6 per cento, superando nettamente i 600mila arrivi.

“Sono numeri che ci riempiono di orgoglio, frutto di precise scelte che stanno dando i frutti –ha dichiarato al Messaggero Alessandro Onorato, assessore capitolino al Turismo -. Con il sindaco Gualtieri, fin da subito, abbiamo scelto di puntare sui grandi eventi musicali, sportivi e culturali e abbiamo voluto affrontare il tema con un’impostazione scientifica, non più casuale come avveniva in passato”.

Tra i dati incoraggianti spicca in particolare quello relativo alla permanenza media, che sale da 2,3 a 4 giorni. Inoltre molto interessante il dato sull’occupazione degli hotel a 4 e 5 stelle, che nel periodo compreso tra maggio e giugno ha superato il 90 per cento.