Roma, un percorso ciclopedonale tra la città e l’aeroporto di Fiumicino per il Giubileo

Una percorso ciclopedonale da Roma all’aeroporto di Fiumicino. Il progetto, realizzato per l’Anno Santo, prende il nome di ‘Pedalaria’ ed è stato inaugurato ufficialmente oggi, alla presenza del commissario straordinario di Governo per il Giubileo e sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, del sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini, del presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, dell’a.d. di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, e del parroco di Santa Maria degli Angeli, don Giovanni Soccorsi.

“L’intervento per la pista ciclabile inaugurata oggi si integra con il Protocollo firmato lo scorso 5 novembre tra l’Enac e il Comune di Roma per realizzare un percorso ciclopedonale che percorre il perimetro dell’aeroporto di Roma Urbe e che andrà a collegare lo scalo dell’Urbe con quello di Fiumicino con ulteriori 10 chilometri di pista illuminata, utilizzabile anche con il buio - ha spiegato il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma -. L’obiettivo è quello di determinare un modo diverso di vivere Roma e un modo diverso di volare grazie a un’accessibilità alternativa e sostenibile all’aeroporto, soprattutto agli addetti aeroportuali, agli smart passenger e a tutti i cittadini che come me amano la bicicletta”.

“La mobilità sostenibile che sta portando avanti l’Enac per collegare gli aeroporti ai territori - ha continuato Di Palma - è un tema di rilevanza sociale che ha come fine ultimo quello di valorizzare gli impatti positivi generati dagli scali sulle aree circostanti, sulle persone e sulla società, per contribuire al miglioramento della qualità della vita”.