La Lega Serie B, insieme al Ministero del Turismo, ha annunciato il via al progetto “From Stadium to Italy. Play the Beauty”, un percorso di promozione e comunicazione che ha l’obiettivo di “incentivare la bellezza e l’unicità del nostro Paese attraverso il calcio”. Il progetto prenderà il via dalla 3a giornata di campionato e accompagnerà l'intera stagione fino alla conclusione dei playoff nel 2026. “La sinergia tra sport e turismo è cruciale per valorizzare il nostro territorio - ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè - Le manifestazioni sportive non solo esaltano le bellezze locali, ma offrono anche occasioni di crescita economica e culturale”. Varie le iniziative promozionali previste, mentre sui canali social della Lega Serie B e del ministero l'hashtag diventerà #SerieBellezzaDaVivere. La campagna prevede anche un'attenzione particolare verso le mete turistiche fruibili da persone con disabilità, offrendo così un'esperienza aperta a tutti.