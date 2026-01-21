Un minuto di silenzio per onorare le vittime dell’incidente ferroviario di domenica ad Adamuz. Si è aperta così Fitur, la Fiera internazionale del turismo di Madrid. Come già annunciato le compagnie ferroviarie coinvolte nella tragedia, Iryo e Renfe, in segno di lutto hanno annullato gli eventi ufficiali previsti nel corso della manifestazione; una decisione adottata anche da Ouigo, come riporta Hosteltur.

Cancellazioni che si aggiungono a quelle di eventi pubblici già concordate da parte di altre aziende come Iberia, Paradores e Amadeus, oltre che da diversi enti regionali e provinciali. Tuttavia, come confermato dagli organizzatori, aziende e istituzioni manterranno le loro attività professionali e gli incontri d’affari programmati con gli stakeholder del settore turistico.

L’edizione 2026 vede il Messico Paese partner e oltre 10mila aziende partecipanti, 161 Paesi e 967 espositori. L’inaugurazione ufficiale da parte di Re Filippo e della Regina Letizia è prevista per domani.

L’edizione di quest’anno accoglierà il 9% di espositori in più rispetto allo scorso anno e un aumento dell’11% degli espositori internazionali, che esporranno i loro stand in 12 padiglioni e 8.000 metri quadrati in più rispetto al 2025.

Gli organizzatori prevedono circa 255.000 visitatori, tra professionisti del settore presenti da mercoledì a venerdì e il pubblico nel fine settimana.