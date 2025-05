Serviced apartment, Lhg fa il bis a Milano con una new entry in centro

Con 51 unità abitative è destinato a diventare il più grande complesso di serviced apartment in Italia. A gestirlo a Milano sarà Líbere Hospitality Group (Lhg), gruppo iberico specializzato in ospitalità ibrida, che sul capoluogo lombardo fa così il bis dopo aver inaugurato da poco un altro stabile residenziale composto da 17 appartamenti, sempre a Milano, ma in zona Dergano.

“Milano è centrale nella nostra strategia - commenta Niccolò Pravettoni, Head of Business Development di LHG Italia - e questa seconda operazione che abbiamo chiuso con il supporto di Abitare Commercial (Gruppo AbitareCo) come advisor lo dimostra. Siamo determinati a offrire ai nostri clienti un’esperienza unica, in una città che continua a crescere e rappresenta un punto di riferimento assoluto per ospitalità innovativa e mobilità internazionale”.

La riconversione degli spazi

Il nuovo complesso di serviced apartment in via Vincenzo Monti, nel pieno centro città, si sviluppa su oltre 4.000 metri quadri, con 51 unità abitative, di cui cinque attici situati all’ultimo piano. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, saranno disponibili entro l’autunno del 2026, al termine di un intervento di ristrutturazione per la conversione di parte degli spazi, attualmente adibiti a ufficio o a usi commerciali, in unità residenziali e l’integrazione degli elementi di design e domotica che contraddistinguono il brand Líbere, che offre soluzioni di soggiorno upscale a turisti internazionali e professionisti.

Questa nuova operazione immobiliare conferma la volontà di LHG di posizionarsi come protagonista nel settore degli alloggi alternativi in Italia e rientra nel piano strategico del gruppo, che prevede di raddoppiare il fatturato globale nel 2025, raggiungendo i 35 milioni di euro grazie a una crescita mirata nei principali mercati europei, sui quali oggi registra oltre 3.500 prenotazioni al mese e un tasso medio di occupazione delle strutture dell’80%.

A oggi Líbere Hospitality Group gestisce circa 1.900 unità abitative distribuite in 50 strutture e ha sedi in Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Regno Unito e Francia.