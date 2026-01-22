Terme, un settore in crescita anche tra i giovani

Il settore delle terme in Italia gode di ottima salute. A certificarlo è il rapporto Unioncamere Isnart per Federterme. Sono 24 milioni le presenze del 2025, per un fatturato di oltre 5 miliardi di euro, dei quali 3 spesi dai visitatori internazionali, ovvero il 60%.

Si stima che il turista in vacanza alle terme abbia speso quasi 2 miliardi di euro per alloggio e ristorazione, 1,9 miliardi per acquisti di servizi termali, wellness e attività ricreative e 1 miliardo di euro per lo shopping. Un turista su 2 viene considerato altospedente, con una spesa media pro-capite di 256 euro al giorno. Si tratta in prevalenza di Millennials (30,8%), che si muovono in coppia (49,4%) o con amici (17,5%), repeters nel 60% dei casi. Gli italiani decidono maggiormente sulla base del buon rapporto qualità/prezzo, mentre gli stranieri sono più attirati dal branding della destinazione. “Il Ministero del Turismo c’è, sa che il vostro asset è assolutamente molto importante, che siete un driver straordinario per far crescere il turismo, per cui contate su di noi” ha dichiarato la ministra Santanchè.