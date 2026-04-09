Trenord: ripartono le ‘Gite in treno’ e le corse dei treni storici

Laghi, parchi di divertimento, mete d’arte e di sport. Saranno queste le destinazioni delle ‘Gite in treno’ promosse da Trenord in aggiunta alle corse dei treni storici, che ripartiranno il 12 aprile. “Organizzate in partnership con Discovera, le iniziative per la primavera e l’estate sono ideate da Trenord per promuovere l’uso del treno nel tempo libero”, spiega la società in una nota.

Tra le proposte spiccano i percorsi treno+battello sui laghi lombardi: gli itinerari invitano a esplorare le sponde comasca e lecchese del Lago di Como, i borghi sul Garda, il Maggiore da Stresa e Laveno, il Sebino e Monte Isola. A queste proposte, da maggio si aggiungerà quella treno+battello sul Lago di Lugano.

“Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi, come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno. Questo trend positivo, costante oltre la stagione estiva, evidenzia come il treno sia ormai la soluzione preferita per i viaggi leisure – sottolinea il direttore commerciale Leonardo Cesarini -. Con il programma “Gite in treno” e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile”.