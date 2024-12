Wttc Global Summit a Roma, Santanchè: “Straordinaria opportunità di promozione”

Una straordinaria opportunità di promozione non solo per Roma e il Lazio, ma anche per tutta l’Italia. Il Wttc Global Summit, che nel 2025 si terrà nella Capitale, è un evento di rilevanza mondiale, il più grande appuntamento del pianeta dedicato al turismo.

“Ospitare un evento come questo è un’altra testimonianza dell’impegno del governo Meloni nel sostenere e investire in un settore che assume un’importanza sempre più centrale nel panorama nazionale e internazionale” ha sottolineato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, nel corso dell’incontro, nella sede del dicastero, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Un meeting focalizzato sul coordinamento degli sforzi per garantire il successo di questa iniziativa, che segue le orme del primo G7 dedicato al turismo.