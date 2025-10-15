Zelioli, Neinver: “Presentiamo un brand turistico basato sulla destinazione”

Una tappa fondamentale dell’esperienza di una destinazione: in questa veste si propongono le vie dello shopping a Vicolungo e a Castelguelfo The Style Outlets, forti di servizi upper level come il concierge esperienziale completo e una gamma di servizi personalizzati ad alto tasso di fidelizzazione.

Nelle due shopping destination italiane tra le 21 del gruppo Neinver cambia il paradigma del contatto con la moda italiana: i visitatori si accostano a un luogo di promozione territoriale a tutto tondo. Crescono a doppia cifra i flussi turistici nei primi otto mesi del 2025, che, da giugno ad agosto 2025, si attestano a +20% per Vicolungo, frequentato tutto l’anno da svizzeri, francesi e tedeschi e che si distingue per un ampio brand mix sportivo, il corner di Cannavacciuolo e promozioni legate a Milano-Cortina 2026.

Sale del 17% Castel Guelfo, polo internazionale legato all’aeroporto di Bologna, alla stagione estiva romagnola e interessato da una nuova clientela albanese alto spendente ed esperienze food per gruppi. “Presentiamo sul mercato - ha sottolineato a TTG Travel Experience Caterina Zelioli, Tourism Coordinator Neinver - un brand turistico basato sulla destinazione che coniuga eventi, servizi ed entertainment, in grado di rispondere all’esigenza di una massima personalizzazione attraverso servizi Premium come personal shopper, accessi vip lounge, coccola on demand e accompagnamento di tutto il viaggio via concierge. Tutto questo, promosso dal team turismo, è dedicato al consolidamento del brand come leader mid-upper scale, al ritorno del cliente asiatico e a rendere lo shopping una tappa programmata a monte negli itinerari dei tour operator”.