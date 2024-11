Il matrimonio tra Lufthansa e Ita Airways, che vale quasi un miliardo di euro, si chiuderà entro l’anno. A tarda sera, infatti, il Mef ha annunciato la ritrovata concordia con i tedeschi dopo le frizioni sull’ammontare della seconda tranche e su come ricalcolare il valore degli asset dell’azienda, un anno e mezzo dopo la firma per l’accordo.

“Nessun ulteriore sconto su quanto pattuito” ha fatto sapere il ministero, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore. L’intesa tra Giorgetti e il ceo di Lufthansa Spohr sarebbe stata trovata lavorando su alcune clausole sul saldo di cassa, senza toccare i fondamentali dell’accordo. Il colosso europeo dei cieli è pronto a versa nelle casse di Ita Airways i primi 325 milioni per rilevarne il 41%. Seguirà poi la seconda tranche, sempre da 325 milioni, per salire fino al 90%. I tedeschi avranno poi tempo fino al 2033 per acquisirne il restante 10%. L’investimento complessivo ammonta a 829 milioni di euro. Il pacchetto di rimedi siglati anche con i vettori rivali per tutelare la concorrenza passa ora alla Commissione europea per l’approvazione necessaria al closing dell’operazione, atteso entro fine anno. “Si attende con fiducia l’approvazione definitiva della Commissione europea per procedere al closing dell’operazione” fa sapere il Mef in una nota.

Il pacchetto di rimedi, spiega Corriere della Sera, è stato spedito ieri sera poco dopo le 23; sui voli a breve raggio e Linate l’intesa è con easyJet, con la cessione a titolo definitivo di 30 slot giornalieri. Sul lungo raggio, invece, gli accordi commerciali sono stati siglati con Air-France-Klm e Iag.