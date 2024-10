Bilancio soddisfacente al giro di boa dei due anni alla presidenza di Adutei: Giovanna Sainaghi, direttrice di Visitflanders Italia dal 2011 e presidente Adutei per il biennio 2022-2024, traccia il quadro delle attività intraprese e delle sfide da cogliere per il futuro.

“Condivisione, formazione, innovazione: questi i termini che contraddistinguono Adutei – spiega Sainaghi -.Nella nostra associazione è importante il supporto e l’aiuto di tutti i soci e la nostra forza è la collaborazione, l’entusiasmo, uniti dalla comune finalità di promuovere e raccontare le eccellenze e le bellezze di tutti i nostri Paesi”.

Durante l’assemblea dei delegati tenutasi di recente, si è voluto sottolineare l’importanza del lavoro di formazione che Adutei ha in questi anni perseguito, che vede, tra gli altri appuntamenti, quello dell’annuale Premio Stampa Adutei.

Condivisione significa anche offrire opportunità di visibilità a tutti i soci attraverso la presenza di stand condivisi nelle fiere di settore o partecipazione comune a panel e a momenti finalizzati alla comunicazione. A questo proposito, il direttivo ha anche annunciato il rifacimento del sito istituzionale nel corso dei prossimi mesi.

I soci hanno quindi rinnovato Giovanna Sainaghi come presidente per il biennio 2024-2026 ed Ester Tamasi, direttore presso Malta Tourism Authority, come vice presidente Roma.

Agata Marchetti, direttrice dell’ente nazionale germanico per il Turismo, sarà la nuova vice presidente Milano, sostituendo Neyda Garcia, direttrice per l’Italia dell’Ente della Repubblica Dominicana.

Silvia Lenzi, italian market manager Ente Vallonia, sarà la nuova tesoriera sostituendo così Aljoša Ota, direttore per l’Italia dell’ente sloveno per il Turismo.

Marcello Rebanda, direttore per l’Italia, dell’ufficio turistico del Portogallo, andrà a ricoprire il ruolo di segretario generale dell’associazione, ricoperto in precedenza da Elisabeth Ones, direttrice per l’Italia dell’ufficio norvegese per il Commercio e il Turismo.

Si riconferma anche alla segreteria Adutei Elisa Paloschi, communication, trade & events account dell’ente sloveno per il Turismo in Italia.