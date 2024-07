Antigua e Barbuda, torna il volo Condor da Francoforte

Condor riprenderà il volo diretto Francoforte-Antigua, con un servizio settimanale che partirà il 5 novembre 2024 e terminerà il 6 maggio 2025. Un collegamento che andrà così ad aggiungersi a quelli via Londra di British Airways e Virgin Atlantic. Ad annunciarlo l’Antigua and Barbuda Tourism Authority nel corso di una serata speciale che ha portato il piacere del rum a Milano con una degustazione a base di storia e curiosità, ospiti di MR91 in casa Bluvacanze.

Condor volerà con un Airbus A330-900 configurato per accogliere un totale di 310 passeggeri con 30 posti in business class e 64 in premium economy.

Strategicamente la rotta sarà disponibile fino al termine della Sailing Week, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, così da consentire ai velisti europei e agli appassionati di arrivare più agevolmente sull’isola incrementando i flussi dalla Germania e dai Paesi più prossimi, tra cui l’Italia.