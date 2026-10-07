Il Perù lungo la Ruta del Pisco

Lo ‘spirito’ del Perù non è solo qualcosa da percepire, ma da gustare. Grazie alla Ruta del Pisco, la speciale acquavite prodotta lungo la costa meridionale del Paese dal XVI secolo e oggi riconosciuta prodotto nazionale a denominazione controllata, i tour peruviani si trasformano in ‘esperienza sinestetica luxury’.

“I territori fra Lima, Ica, Arequipa, Moquegua e Tacna continuano a essere l’area più visitata dai viaggiatori italiani - spiega Jorge Llosa, consigliere economico e commerciale di Promperù in Italia - ma senza assaporare e conoscere la storia della nostra bevanda simbolo è impossibile coglierne l’essenza. Per questo gli itinerari di scoperta delle cinque regioni sono stati integrati a tappe di degustazione in aziende agricole, cantine e distillerie, attraverso le quali sia possibile infondere un sapore unico e indimenticabile alle località visitate”.

La Ruta del Pisco consente infatti un riposizionamento luxury dei tour tradizionali, dando spazio a eccellenze ancora poco note dell’ospitalità quali l’Aranwa Paracas Resort & Spa, la storica Tabernero Vineyards and Winery di Chincha Alta, l’Hacienda Tacama di La Tinguina o La Caravedo Distillery di Salas.