Interrail: via alle richieste per i biglietti gratis ai 18enni

Sono 40mila i pass Interrail gratuiti messi a disposizione dei 18enni per viaggiare sulla rete ferroviaria in tutta Europa. L’iniziativa si inserisce all’interno di DiscoveryEu, parte del programma Erasmus per i giovani.

Come riporta corriere.it, per la nuova tornata di biglietti è possibile presentare la domanda da oggi, 8 aprile, fino alle 12 di mercoledì 22 aprile. Possono partecipare i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008.

L’iniziativa è rivolta ai neo-diciottenni provenienti sia dagli Stati membri dell’Ue che dai paesi associati a Erasmus+ (ovvero Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia). Per l’Italia sono previsti 4.994 pass gratuiti (sui 40mila a disposizione in totale). Per candidarsi è necessario un documento di identità, un passaporto o un permesso di soggiorno.