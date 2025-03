Una destinazione per il long weekend. Abu Dhabi lancia all’ITB di Berlino la sua nuova campagna ‘Make Abu Dhabi Your Ester Surprise’. La meta si propone ai mercati europei, Italia inclusa, come meta ideale per una breve fuga pasquale o primaverile.

Una campagna di promozione senza precedenti quella della città emiratina, che unisce marketing e gamification. Negli spot digitali sono infatti stati inseriti degli ‘Easter egg’, che consentiranno a chi li scoverà di aggiudicarsi un viaggio di gruppo per 4 persone (per amici o famiglie) ad Abu Dhabi.