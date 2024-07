Beryl torna a fare paura. In viaggio verso il Texas, l’evento atmosferico è tornato a essere etichettato come uragano di categoria 1 dal National Hurricane Center statunitense, come riporta Abc News.

I suoi venti hanno raggiunto una velocità massima di 120 chilometri orari e secondo le previsioni si rafforzerà ulteriormente prima di toccare la costa del Texas.

Attualmente, come riporta Ansa, parti della costa del Texas sono state evacuate per l’allerta inondazioni e almeno otto persone sono morte dopo che l’uragano Beryl si è abbattuto sul sud-est del Texas e sulla Louisiana, lasciando senza elettricità quasi tre milioni di famiglie.