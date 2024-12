Qatar, cresce l’attenzione verso il trade italiano

Visit Qatar, in collaborazione con Qatar Airways e il dmc Q-Tours - I Viaggi del Qatar, ha recentemente organizzato un fam trip per 13 t.o. italiani. Cresce dunque l’attenzione dedicata al trade, grazie a iniziative finalizzate a presentare in modo approfondito il meglio dell’offerta turistica della destinazione.

Il Qatar sta oggi consolidando il proprio posizionamento come una delle mete più dinamiche. Lo dimostrano i dati, che da gennaio a ottobre 2024, parlano di 4 milioni di arrivi internazionali. Questo risultato è particolarmente significativo, poiché in soli dieci mesi è stato eguagliato il totale degli arrivi registrati nell’intero 2023, segnando un +26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’obiettivo complessivo è toccare quota 6 milioni entro il 2030. Numeri particolarmente positivi, infine, anche per il mercato italiano, che ha totalizzato 61mila visitatori, con un +10% rispetto al 2023.