‘Saudi Summer’ fa tappa a Roma e a Milano

‘Saudi Summer’ è il tema del roadshow organizzato da Saudi Tourism Authority, un appuntamento che farà tappa a Roma il 16 giugno e a Milano il 18 giugno 2025.

Il roadshow dell’Arabia Saudita rappresenta un’occasione unica per favorire l’incontro tra professionisti del turismo, avviare collaborazioni durature e scoprire nuove occasioni di sviluppo commerciale.

A Roma, il Roadshow si svolgerà all’interno di L’Opificio - Italiacamp, una venue nuovissima e appena inaugurata, pensata per accogliere incontri, dialogo e ispirazione nei suoi ambienti moderni e creativi.

Il programma prevede due momenti distinti, nella stessa giornata, pensati per rispondere in modo specifico alle esigenze di ciascun segmento professionale. Dalle 15.00 alle 19.00, gli incontri saranno riservati ai tour operator, mentre dalle 19.30 alle 22.00, l’evento aprirà le porte agli agenti di viaggi. In entrambi i casi, sarà possibile confrontarsi direttamente con i partner sauditi, conoscere da vicino le novità della destinazione e scoprire strumenti e contenuti pensati per arricchire l’offerta al cliente italiano.

I partner dell’evento

A conferma della ricchezza e varietà dell’offerta saudita, il roadshow vedrà la partecipazione di un ampio numero di realtà operative nel Paese. Sul fronte dei dmc saranno presenti Go Zahid, EL Makkan for Travel and Tours, Athaar Arabia, Saudi Silk Road, Uta Saudi Arabia, Arabia Explorer, Alhussam Tourism, Abercrombie & Kent Saudi Arabia, Discover Saudi e Roam.

Tra le organizzazioni di promozione turistica partecipano Diriyah, The Red Sea ed Experience AlUla.

Non mancheranno le compagnie aeree che garantiscono i collegamenti tra l’Italia e l’Arabia Saudita, tra cui Saudia, Ita Airways, Flynas e Qatar Airways.

Infine, ampio spazio sarà riservato all’hôtellerie con la presenza di alcune delle strutture più rappresentative del nuovo panorama turistico saudita: Rixos Obhur Jeddah, The St. Regis Red Sea Resort, The Red Sea Edition e Nujuma, A Ritz-Carlton Reserve.