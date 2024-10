Seychelles: l’Italia si conferma quarto mercato

L’Italia si conferma un mercato chiave per le Seychelles. I primi 9 mesi dell’anno hanno registrato risultati in linea con il 2023, confermano la Penisola come il quarto bacino per l’arcipelago (dopo Germania, Francia e Russia) con circa 14mila arrivi nel periodo.

“Siamo molto soddisfatti della stabilità del mercato italiano nei primi nove mesi del 2024, che conferma l’attrattiva continua delle Seychelles come meta ideale per chi cerca esperienze esclusive e indimenticabili - commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia, che sarà presente a TTG Travel Experience insieme al direttore generale marketing di Tourism Seychelles, Bernadette Willemin -. L’introduzione di nuove aperture alberghiere di lusso e l’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità rafforzano il nostro impegno nel soddisfare le aspettative di un pubblico high-spending”.

Buone le prosepttive anche per il futuro, con la spinta degli eventi: “Guardiamo con ottimismo ai prossimi mesi - prosegue Di Gianvito -, grazie anche alla ripresa dei voli e alle iniziative culturali come il Festival Kreol, che offrono ai visitatori un’opportunità unica per entrare in contatto con la ricca tradizione creola delle nostre isole”.