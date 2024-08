Il settore turistico della Turchia è in crescita. Lo raccontano i dati divulgati dal Turkish Statistical Office secondo i quali, il numero degli arrivi nel primo semestre 2024 è aumentato del 13,2% rispetto allo scorso anno. Parallelamente, vi è stato anche un incremento dei ricavi derivanti dalla travel industry, che tra gennaio e giugno sono stati di 23,66 miliardi di dollari (+9,3% Vs stesso periodo del 2023).



Mehmet Nuri Ersoy, ministro della cultura e del turismo, ha comunicato - come riporta business-review.eu , che la spesa media giornaliera di un singolo visitatore ha toccato quota 98 dollari, spiegando altresì come queste cifre confermino l'impegno del Paese per raggiungere, entro dicembre, i 60 milioni di arrivi nonché i 60 miliardi di dollari di entrate dal comparto. Tra i mercati principali figurano la Russia, la Germania e il Regno Unito, seguiti dalla Romania e, in risalita, da Cina e Giappone.