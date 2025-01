Uk: entrano in vigore le nuove norme sul carburante green per gli aerei

Entra in vigore in Uk la nuova legge sul Saf, il carburante sostenibile. La norma, come spiega travelmole.com, impone che almeno il 2% di tutto il carburante per aerei che alimenta i voli in partenza dal Regno Unito sia ‘green’.

“Con migliaia di posti di lavoro a supporto dell’industria del carburante per aviazione sostenibile del Regno Unito, la regola contribuirà a realizzare il nostro piano per il cambiamento e la libertà di viaggiare in modo più sostenibile” ha affermato il ministro dell’aviazione britannico Mike Kane.

La quota di carburante per aerei Saf aumenterà al 10% entro il 2030 e al 22% entro il 2040.