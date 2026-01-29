Vienna da record: oltre 20 milioni di pernottamenti

Vienna archivia il 2025 come l’anno migliore di sempre per il turismo. La capitale austriaca registra 20.065.000 pernottamenti, +6% sul 2024, e ricavi alberghieri pari a 1,25 miliardi di euro tra gennaio e novembre (+4%), con l’obiettivo di superare il record di 1,4 miliardi.

L’83% delle presenze è internazionale: la Germania guida con 3,54 milioni, seguita dall’Austria (3,38 milioni). L’Italia conferma il ruolo di mercato chiave con 1,07 milioni di pernottamenti (+4%). Vienna conta 450 hotel e 84.600 posti letto, di cui il 60% in strutture 4 e 5 stelle.

Nel maggio 2026 ospiterà la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, evento globale atteso come ulteriore volano per la visitor economy e l’indotto congressuale europeo e leisure internazionale di qualità alta.

Paola Trotta