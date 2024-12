Komoot premia le migliori campagne marketing outdoor

Il 20 gennaio 2025, la più grande piattaforma europea per escursionisti e ciclisti presenterà i “ Komoot Partner Awards ”. Uno dei momenti salienti dell’evento sarà il “ Global Choice Award ”, in cui la stessa industria del turismo sceglierà il vincitore. L’esperta di turismo sostenibile Dolores Maria Semeraro terrà un intervento sul turismo esperienziale nell’era dell’intelligenza artificiale.

I “Komoot Partner Awards 2024” celebrano i migliori esempi internazionali di marketing sostenibile e creativo per le comunità e l’outdoor. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa gratuitamente online ed è rivolta a professionisti del turismo, marchi e organizzazioni che stanno ridefinendo le esperienze outdoor con idee innovative.

Best Practices che ispirano

I “Komoot Partner Awards” premiano progetti che si distinguono per alti tassi di interazione, contenuti creativi e concept sostenibili. Tra i candidati ci sono marchi e destinazioni che conquistano il pubblico con approcci innovativi, dando priorità alla responsabilità ambientale e alle comunità locali.

Le 16 premiazioni coprono vari settori, tra cui Destinazioni Turistiche, Trasporti, Salute, Marchi Outdoor e Lifestyle Brands. Tre “Editorial Awards” ricompenseranno i concetti più creativi e responsabili in ogni categoria.

Il premio più atteso sarà il “Global Choice Award”, che verrà assegnato attraverso un voto online del pubblico. Le votazioni sono aperte fino al 20 dicembre 2024. I partner nominati, provenienti da tutto il mondo, sono un esempio di come il marketing mirato possa rafforzare il legame tra appassionati di attività outdoor e destinazioni turistiche o brands, portandolo a un livello superiore.

Keynote: Turismo Esperienziale nell’era dell’Intelligenza Artificiale

L’evento sarà arricchito dall’intervento di Dolores Maria Semeraro, esperta internazionale in turismo innovativo e sostenibile. Affronterà il tema: «Il turismo esperienziale nell’era dell’intelligenza artificiale», esplorando come trasformare i prodotti turistici in esperienze memorabili grazie a nuovi approcci centrati sull’aspetto umano. Una riflessione che aiuta ad immaginare il turismo sostenibile di domani.

Perché il 20 Gennaio 2025 è una data da non perdere?

Con oltre 40 milioni di utenti nel mondo, komoot è la piattaforma di riferimento per le esperienze outdoor. La cerimonia è un’occasione unica per i professionisti del settore di:

● Scoprire le migliori pratiche internazionali;

● Ispirarsi alle tendenze attuali nel marketing outdoor;

● Trovare idee concrete per arricchire le proprie strategie.

La cerimonia sarà trasmessa gratuitamente online il 20 gennaio 2025 alle ore 17:00

Registrati per la diretta streaming della cerimonia Komoot Partner Awards:

https://komoot.business/it/news-storie/Events/250120_PartnerAwards_online

Vota per il Global Choice Award:

https://pollunit.com/en/polls/komootpartnerawards-2024/