di Amina D'Addario

08:03

“Non è il momento di mollare. La ripresa è vicina e i nostri clienti hanno bisogno di input e di essere incoraggiati. Se non siamo noi a dargli tutto questo, allora chi può farlo?”. Antonella Parente è portata per natura a guardare avanti. Abituata da tanti anni a muoversi in questo settore, non ha creduto di fare una follia quando due mesi fa ha dato vita alla sua TravelAP & Events di Cusago, alle porte di Milano.



La storia

“Alla fine - racconta a TTG Italia - sono stati gli stessi clienti a vincere la mia indecisione. Mi hanno spronato, mi hanno detto 'dai ti aiutiamo noi' e questo mi ha dato una carica immensa. E lo stesso è accaduto con i tanti fornitori che conosco, che mi hanno accordato fin da subito condizioni che di solito si danno a realtà più consolidate”.

Il passato

I contatti di Antonella sono del resto il frutto dell’esperienza maturata in tanti anni in questo mondo. “Sono stata a lungo direttrice di filiale a Milano di King Holidays, ma ho sempre lavorato alle dipendenze di qualcun’altro. È questo che mi ha spinto a pensare che era arrivato il momento di avviare una società tutta mia”.



E così un open space vicino al castello di Cusago è diventato la sede della nuova agenzia. “Non è il classico negozio su strada, ma è un ufficio accogliente e luminoso che condivido con mio marito che, però - spiega ridendo Antonella -, è stato al momento un po’ messo nell’angolo". Uno spazio versatile dove "ho intenzione di organizzare presentazioni di viaggi, serate a tema, magari anche degustazioni”. Anche perché il sogno è quello di riprendere presto con l’organizzazione degli eventi.



Ma intanto cosa si propone ai propri clienti? “Cerco di sollecitarli continuamente, di fare progetti con loro. E per il momento - assicura Antonella - non mi posso lamentare. Sto lavorando sul Mare Italia e per lo più sugli individuali, ma sto programmando anche qualche gruppo da giugno a ottobre”.