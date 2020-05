08:04

Il turismo sta affrontando un’emergenza senza precedenti e anche le compagnie di assicurazione hanno dovuto correre ai ripari, mettendo a punto strumenti più flessibili e nuove formule per venire incontro alle necessità dei clienti.

Maggiore flessibilità

Da marzo in poi, sul fronte delle polizze ‘annullamento’ e ‘spese mediche in viaggio’, molte compagnie hanno concesso più flessibilità rispetto a quanto scritto nei contratti. È il caso di Ergo Assicurazioni, che offre fra l’altro agli operatori uno sconto della Rc professionale su rinnovi e nuove adesioni.

Anche Allianz Partners ha fatto il possibile per andare incontro alle richieste, rimborsando integralmente le polizze annullate causa Covid-19.



Un mercato in evoluzione

Ora il mercato assicurativo è stretto in un bivio. Da un lato, i clienti chiederanno coperture sempre più estese, pretendendo in sostanza una polizza che annulli il viaggio per qualunque motivo, anche a ridosso della partenza. Dall'altro, le compagnie dovranno pensare a prodotti sostenibili dal punto di vista economico, che abbiano un prezzo accettabile per il pubblico, ma che allo stesso tempo non minino i bilanci.



