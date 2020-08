Italian Exhibition Group: primo semestre in buona tenuta

10:47

Bilancio positivo per Italian Exhibition Group, che presenta un primo semestre in tenuta grazie alla positiva performance delle manifestazioni organizzate nei primi due mesi dell’anno, che hanno evidenziato nel complesso una crescita per il terzo anno consecutivo, e all’efficacia delle misure adottate per contrastare gli effetti della crisi da coronavirus.

I numeri

Il consiglio di amministrazione della società ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, che evidenzia ricavi totali pari a 61,8 milioni di euro in calo del 38,1% a causa dell’emergenza Covid-19.Tutti positivi gli indicatori di redditività operativa nonostante la sostanziale cessazione dell’attività dalla fine del mese di febbraio. L’Ebitda è pari a 15,6 milioni di euro in riduzione, per minori ricavi, rispetto ai 26,7 milioni del primo semestre 2019, mentre l’Ebit si assesta a 3,4 milioni di euro rispetto ai 17,8 dello stesso periodo 2019.



Il risultato netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo è pari a 9,8 milioni di euro, in aumento dell’1,2%. Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta si attesta 104,8 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto ai 104,5 milioni della situazione al 31 dicembre 2019.



Gli effetti dell'emergenza

Per quanto riguarda gli effetti provocati dalla pandemia, si sottolinea da un lato la cancellazione di molti eventi fieristici e congressuali programmati nel primo semestre 2020 e il blocco dell’attività delle società operanti nel business servizi correlati. Dall’altro lato si è verificato uno spostamento, per effetto della riprogrammazione in altra data del 2020 rispetto al primo semestre, di manifestazioni fieristiche organizzate/ospitate e di eventi congressuali.



Attività in ripresa

A partire dal 18 agosto è ripresa l’attività di IEG sul fronte congressuale con lo svolgimento al Palacongressi di Rimini dell’importante evento culturale Meeting per l’amicizia tra i popoli – seppur in una special edition per ottemperare alle misure di contenimento del contagio attualmente in vigore - a cui seguirà dal 27 al 29 agosto il Congresso nazionale dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Sul fronte degli eventi fieristici organizzati la prima manifestazione prevista in calendario è VOICE–Vicenza Oro International Community Event (Vicenza, 12-14 settembre), che costituirà il primo esempio in Italia di fiera realmente ibrida, in quanto coniugherà la presenza fisica degli operatori con le nuove opportunità di comunicazione offerte dalle tecnologie digitali.



La vision sul futuro

I mesi successivi al primo semestre 2020 evidenziano quindi un miglioramento dell’emergenza sanitaria e la lenta ripresa dell’attività della società, tuttavia è ragionevole attendersi anche per i prossimi mesi, data l’impossibilità di prevedere l’evoluzione della diffusione del virus, un contesto dove permangono il rischio di nuove restrizioni allo svolgimento delle attività economiche e sensibili limitazioni alla mobilità internazionale. Si ritiene pertanto probabile che anche le manifestazioni ad oggi confermate risentiranno in maniera sensibile degli effetti di questa crisi ancora in corso.



I prossimi obiettivi

In questa situazione di incertezza la società continuerà pertanto a lavorare con i propri clienti e i propri partner per organizzare al meglio gli eventi fieristici e congressuali attualmente in programma, continuerà a dar corso ai piani di azione definiti per tutelare la sicurezza e la salute degli stakeholders e per contrastare gli impatti economico-finanziari della crisi e rimane impegnata nell’attuazione delle linee strategiche di sviluppo del proprio piano industriale.



Sicurezza in primo piano

Sul fronte della tutela della salute e dalla sicurezza dei propri stakeholders il Gruppo ha definito un rigido protocollo di misure, denominato progetto #safebusiness, atto a garantire agli eventi che si svolgono presso le proprie sedi i più elevati livelli di sicurezza. Nel mese di luglio questo progetto si è arricchito con l’accreditamento al programma GBAC STARTM con l’obiettivo di raggiungere il rigido standard internazionale di sanificazione per le proprie venues.

Nonostante gli effetti di questa crisi senza precedenti e il perdurante stato di incertezza che caratterizza l’economia globale, il Gruppo guarda al futuro con determinazione. L’efficacia delle iniziative intraprese nei mesi precedenti sui fronti dell’individuazione di adeguati protocolli di sicurezza, dell’ottenimento di una dotazione finanziaria in grado di garantire l’equilibrio finanziario e del contenimento dei costi, rappresentano il solido equipaggiamento con cui il management sta affrontando la sfida della ripartenza dell’attività.