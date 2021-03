Un nuovo piano strategico per il turismo, la ricetta Demoskopica

21:00

"Se si vuole fronteggiare efficacemente l'emergenza sanitaria la politica deve avere il coraggio di fare scelte precise. È ora di riavviare il processo partecipativo per redigere un nuovo Piano strategico nazionale 2022-2027 e dotare il turismo di riforme strutturali".

Lo dice il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, sulla base dei primi dati del 2021, che evidenziano ancora cali pesanti. Secondo l'indagine si parla di 14,4 milioni di pernottamenti e 4,8 milioni di turisti in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, dati che si traducono in un -80%.



Si riduce ovviamente la spesa turistica, con circa 20 miliardi di euro in fumo e perdite elevate soprattutto in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.



Gaia Guarino