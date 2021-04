Vieste, il Comune dice no al resort sull’isola di Noè

10:10

È scontro tra Comune di Vieste e il ministero della Difesa. L'oggetto del contendere è il faro sull'isolotto di Sant'Eufemia, che con un bando la società in house "Difesa servizi s.p.a." punta a concedere a terzi "per finalità turistico ricettive".

L'idea, si legge su corriere.it, non piace però al Comune del Gargano che, per difendere l'isola dove una leggenda dice si stabilì Noè, ha impugnato il bando ed è ora pronto a presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. "A noi non sta bene che venga fatto un resort di 10 camere" ha detto il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.



"Fin dal 2018 - ha spiegato - abbiamo inoltrato al Comando Marittimo Sud di Taranto e all'Agenzia del Demanio, il nostro formale interesse alla concessione e all'uso del Faro di Sant'Eufemia, finalizzato alla massima valorizzazione del patrimonio culturale". A. D. A.