Spiagge anti Covid, parte il progetto Safety Beach

Si chiama Safety Beach il progetto lanciato dall’agenzia 7EVENTS che, dopo un primo esperimento nel 2020 per distinguere e identificare l’unica spiaggia libera in Italia, gestita nel rispetto delle regole indicate nei protocolli Covid 19, nel 2021 diventa una vera e propria guida dei litorali italiani per un’estate al mare in piena sicurezza.

Attraverso il portale Safetybeach.it, che sarà attivo dal 1 giugno 2021, infatti, tutti gli stabilimenti balneari aderenti al progetto che applicano rigidi protocolli attenendosi a un modello di gestione e sanificazione condiviso con il Governo saranno immediatamente segnalati e riconoscibili.



Inoltre, in loco gli stabilimenti Safety Beach saranno identificabili grazie a bandiere, colonnine dispenser di gel per mani, segnaletiche con le regole comportamentali, utilizzo di presidi medico chirurgici per la sanificazione, gadget educativi per i bambini, ma soprattutto un attento controllo delle regole stabilite dal Governo.