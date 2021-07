09:41

Si chiama VerificaC19 la nuova app della pubblica amministrazione sviluppata del Ministero della Salute che, a partire dal 6 agosto, darà modo di controllare i Green pass.

Semplice il funzionamento: colui che deve verificare la validità del certificato verde (ristoratori, baristi, gestori di cinema, palestre, piscine e centri scommesse) lo chiederà all’interessato, il quale mostrerà il QR code in formato digitale o cartaceo. Basterà inquadrarlo per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo, oppure al contrario un segnale di divieto rosso, qualora il pass non dovesse essere valido. È il caso, ad esempio, di tamponi effettuati più di 48 ore prima del controllo.



Il certificato, infatti, indicherà l’esito negativo del tampone fatto nelle ultime 48 ore, in alternativa all’effettuazione di almeno una dose di vaccino, oppure ancora al certificato di guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi.



Uno strumento utile, questa app governativa, anche perché le multe per i trasgressori, come spiega il Sole 24 Ore, saranno salate e andranno dai 400 ai mille euro sia per l’esercente, sia per il cliente. In caso, poi, di violazione reiterata l’esercizio potrebbe essere addirittura chiuso per un periodo che oscillerà da uno a 10 giorni.



Oltre alla validità del pass occorrerà controllare anche l’identità di chi lo presenta, dal momento che sul documento verde sono indicati solo nome, cognome e data di nascita.