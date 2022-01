Speranza sblocca gli ingressi dal Sudafrica e dai paesi limitrofi

14:31

Finisce lo stop agli ingressi in Italia per chi ha soggiornato in Sudafrica e nei paesi limitrofi, ossia Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica e i paesi limitrofi.



Le misure restrittive erano state imposte lo scorso 26 novembre, quando era stata individuata da variante Omicron che era stata classificata come preoccupante e che aveva fatto imporre uno stop sia agli ingressi sia ai transiti in Italia per chi proveniva dalle destinazioni indicate.