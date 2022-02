di Isabella Cattoni

14:37

"Sacrosante le parole del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco", quando sostiene che la ripresa dell’economia ponga di fatto fine al periodo dei sostegni, anche se per “per il settore del turismo siano ancora necessari interventi affinché si riesca a traghettare oltre la coda della pandemia”. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia interviene sull’importanza degli aiuti.

“Con 413 milioni già stanziati nel decreto Sostegni ter e 200 milioni in arrivo grazie a specifici emendamenti, il fine primario è quello di sostenere agenzie di viaggi e t.o. che ancora faticano a uscire dalla crisi. Stiamo cercando di intervenire a sostegno di tutti gli attori della filiera per ridare slancio a un’industria fondamentale per la nostra economia”.



L’hub digitale

Incontrando a Milano la dirigenza del Club Alpino Italiano, il ministro a toccato a 360 gradi tutti i temi caldi del momento.

A cominciare dai ristori erogati nel fondo per la montagna, “che non vuole essere un atteggiamento ‘spot’, ma un intervento strutturale e organizzato per il comparto”. Comparto che, assicura il ministro ha a disposizione circa 800 milioni di euro, già erogati al 96-97%”.



L’obiettivo è quello di “promuovere e sostenere l’offerta del nostro Paese, tornando a crescere e a produrre numeri significativi”. In questo senso, il ministro si appella al nuovo hub digitale, atteso per il 2024, del quale una prima release sarà probabilmente disponibile “già a partire dal prossimo maggio”. Sul nuovo portale troverà spazio la promozione articolata del nostro Paese e saranno disponibili "dati aggiornati in tempo reale per indirizzare la pianificazione degli addetti ai lavori”.



Allentamento delle misure

Sempre in tema di ripartenza, il ministro prevede “già da questa settimana ulteriori segnali di allentamento delle regole restrittive sui viaggi. Dobbiamo uniformarci a quanto fanno i nostri concorrenti in modo tale da non perdere quote di mercato. In questo senso, spezzo una lancia in favore del ministro della Salute Roberto Speranza, molto attento al tema”.



Garavaglia si richiama poi ai corridoi turistici aperti verso alcune mete extra europee: “Il fatto di averne esteso la validità fino a fine giugno rappresenta un’ulteriore garanzia per favorire le prenotazioni anche in aprile, maggio e giugno”.



E sulle Olimpiadi, vero volano per il rilancio del territorio: “Sono stati stanziati 50 milioni di euro già nella legge di bilancio. Il vero problema oggi sono le infrastrutture e le regole, ma ci stiamo lavorando”.