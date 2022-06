08:04

Bilancio molto positivo, perché si è parlato di temi concreti”: questo il resoconto fatto dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (nella foto), dopo gli incontri avuti a Bruxelles con alcuni esponenti delle istituzioni europee.

"Con la commissaria a Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani dell’Ue Mariya Gabriel abbiamo parlato di come superare questo blocco che c'è nel mercato del lavoro, in particolare per i giovani nell'inserimento nel settore turistico. Abbiamo questo approccio con la commissione: affrontare i temi non dal punto di vista della filosofia ma degli aspetti concreti" ha spiegato il ministro in un intervento ripreso dall’Ansa.



"Abbiamo quasi il 9% di disoccupazione e solo nel turismo mancano circa 350mila persone; è evidente che qualcosa non quadra. Cerchiamo delle soluzioni concrete anche su questo tema, non sarà facile nell'immediato, però bisogna ragionare a breve, medio e lungo termine. A breve con le soluzioni che sono possibili e in prospettiva molto sulla formazione".



E sul ruolo delle Regioni nella ripartenza del turismo italiano organizzato, "Avendo intavolato un rapporto molto stretto con le Regioni – aggiunge il ministro - siamo riusciti a fare un ottimo lavoro, risolvendo insieme anche problemi che erano fermi da anni. Penso per esempio al database sulle strutture alberghiere ed extralberghiere. L'altro raccordo che dobbiamo fare è appunto con Bruxelles: riuscire a lavorare coordinati su questi assi è fondamentale".