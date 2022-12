Allianz Partners Italia: Viviana Romano è il nuovo coo

08:47

Viviana Romano (nella foto) è il nuovo chief operating officer di Allianz Partners Italia.



In Allianz Partners dal 2016, Romano ha ricoperto per la business unit italiana ruoli di crescente responsabilità, da chief information officer fino a quello più recente di head of operation support and organizational management, gestendo diversi progetti legati alla trasformazione dei sistemi It e contribuendo alla recente apertura della nuova filiale di Allianz Partners in Colombia.



Nel nuovo ruolo, Romano avrà la responsabilità di contribuire a guidare l’efficientamento e la semplificazione dei processi interni, assicurando allo stesso tempo un’esperienza cliente sempre più fluida attraverso l’innovazione e la digitalizzazione dei processi esterni.



“Sono particolarmente orgogliosa di assumere questa nuova responsabilità all’interno dell’organizzazione di Allianz Partners Italia e desiderosa di mettere le mie competenze e il mio impegno al servizio delle sfide che ci attendono - ha commentato Viviana Romano -. L’obiettivo è rinnovare, grazie alle moderne tecnologie, la nostra capacità di garantire al cliente un servizio eccellente, rapido, e di semplice fruizione, senza perdere quell’insostituibile human touch che da sempre ci caratterizza e ci permette di fare la differenza nel garantire serenità a chi si affida a noi”.



Viviana Romano è laureata in Ingegneria Gestionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e ha conseguito un master in Ingegneria Aziendale. Prima di entrare in Allianz Partners, ha lavorato in Banca Mediolanum e ha ricoperto vari ruoli in Accenture nell’ambito della trasformazione digitale.