Che nessuno dimentichi Neos e Blue Panorama

12:55

Decisione contestata, ma la fase di emergenza la giustifica. La possibile (probabile) nazionalizzazione di Alitalia sta scatenando un mare di polemiche, ma in questo momento non si poteva avviare la compagnia verso la chiusura.

Non si poteva perché avrebbe causato una raffica di problemi sociali che, in questa fase, sono da evitare.



Non si poteva perché anche il Governo ha la necessità di avere a disposizione una compagnia aerea per garantire gli spostamenti minimi.



Piuttosto, si può discutere sulle modalità di questo ennesimo salvataggio governativo, entrato in sordina dentro il decreto Cura Italia.



Alitalia è ormai in cura da troppi anni e anche questa iniezione di liquidità non servirà a molto.



Il bando per la vendita di qualche giorno fa è ormai un’operazione finita e nessuno si immagini interventi esterni.



Anche i grandi vettori si stanno leccando le ferite e in questa fase nessuno pensa a fare offerte di acquisto. Quindi si andrà avanti come al solito, però in questa occasione sarà importante mostrare le stesse attenzioni anche per altri vettori italiani, come Neos e Blue Panorama. Perché si sono rivelati ancora una volta essenziali per tenere in piedi l’industria del turismo. Le promesse non servono più a nulla, ora servono atti concreti per tutti.



Twitter@removangelista