Ocean, la compagnia aerea che non ti aspetti

08:41

Lufthansa sorprende tutti e prepara la discesa 'in pista' di Ocean. Nome di sicuro richiamo per la nuova divisione che si dovrà occupare del segmento leisure.

Una decisione che arriva dopo poche settimane dal via libera al corposo piano di ristrutturazione del gruppo. Un piano discusso che per alcuni giorni è rimasto in bilico per le contestazioni di un paio di azionisti.



Stupisce quindi la decisione di Lh di affidare una parte del long range alla nuova Ocean, che si posizionerà su più aeroporti per cercare di ampliare il raggio d’azione turistico.

Sicuramente con la situazione attuale non sarà difficile reperire le macchine adatte a questi voli, visto che la capogruppo sta girando a ritmo ridotto.



Secondo le prime anticipazioni di agenzia la stessa Ocean potrebbe anche servire il mercato con servizi aggiuntivi, senza limitarsi al solo volo. Operazione da poco avviata anche da easyjet. Un modo per alzare i ricavi provenienti da ancillary, che da sempre garantiscono maggiore redditività rispetto al solo volo.



Ocean appare comunque una scelta azzardata in una fase di mercato critica, dove i progetti di altri vettori succursali o controllate stanno battendo in ritirata.