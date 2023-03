L’ultimo chilometro

11:02

Siamo alle battute finali e tra non molto sarà più chiaro come si muoverà Lufthansa all’interno del mondo Ita.

Ormai si tratta sul prezzo e, dopo gli ultimi risultati, pare chiaro che l’esborso di Lh sarà nettamente inferiore al prezzo definito solo 1 anno fa.



I risultati di esercizio di Ita hanno subito una penalizzazione dal costo del carburante e in ogni caso i tedeschi per una quota del 40% non faranno regali. Situazione inevitabile causata da una serie di problemi legati all’industria del trasporto aereo.



Altro capitolo interessante all’interno di questa partita sarà senza dubbio quella legata al network di voli. Fiumicino diventerà fondamentale nelle strategie future e anche le compagnie aeree low cost dovranno fare i conti con le lunghe mani di Lufthansa. Che proverà tutte le vie per mostrare che sotto la sua guida Ita tornerà in positivo. Ryanair e soci sono avvisati.