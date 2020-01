Mpi Italia: a Torino la convention 2020

15:05

Si terrà a Torino dal 3 al 5 luglio la 29esima convention Mpi Italia, l’associazione internazionale dei meeting professional. L’evento sarà organizzato in partnership con VisitPiemonte e Turismo Torino e Provincia Convention Bureau.

Al fianco di Mpi, dell’Ente del Turismo locale e di VisitPiemonte, la società in-house della Regione Piemonte partecipata anche da Unioncamere che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio e da un anno dello sviluppo del segmento Mice regionale, si sta componendo una solida cabina di regia con l’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, i cui paesaggi patrimonio Unesco sono cornice ideale per accogliere incentive e piccoli meeting di lusso, Nh Hotel Group, e Nuvola Lavazza, partner e sponsor della Convention di luglio.



Enrico Jesu, presidente Mpi Italia, commenta: “Siamo entusiasti che quest’anno la convention sarà a Torino ed in Piemonte, perché potremo lavorare con un grande team locale, che ci ha già dato moltissimi stimoli per rendere l’evento memorabile, facendoci gustare il meglio del territorio ospitante”.