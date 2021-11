di Paola Trotta

10:27

“Il patrimonio culturale insieme con la ricchezza, il gusto e la qualità del cibo per rilanciare il turismo”. È il messaggio del ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla chiusura della tre giorni della IX Borsa del Turismo Culturale organizzata a Caserta da Mirabilia Network, l’Associazione che include Unioncamere e 17 Camere di Commercio da Nord a Sud dell’Italia, in collaborazione con IEG-Italian Exhibition Group, che, grazie al know how di TTG, ha portato una platea di buyer di eccellenza provenienti da numerosi Paesi.

Ad ampliare l’offerta b2b anche la IV Borsa Food&Drink, (in collaborazione con Ice). Momento cruciale è stata la firma da parte del Presidente di Mirabilia Network Angelo Tortorelli, della “Dichiarazione di Glasgow sull’azione del clima nel turismo”, nel corso di una diretta che ha collegato Caserta a Glasgow, in occasione della chiusura della Cop26, promossa dalla rete One Planet di Unwto.



“Il turismo è il comparto economico più difficile da organizzare perché richiede il funzionamento di tutto il sistema pubblico e privato - afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - ma è anche il comparto in cui non abbiamo concorrenti al mondo. Se facessimo un sistema Italia, un distretto unico mondiale, faremmo il +5% del prodotto interno lordo”.



Il Governatore ha posto l’accento sulla necessità di riscrivere un nuovo futuro per l’Italia, che deve concorrere alla definizione di politiche di sviluppo nazionali strategiche, a partire dal Pnrr, mirando in primis allo snellimento burocratico, al rafforzamento delle infrastrutture e quelle digitali. La città della Reggia, diventa così punto di avvio di un percorso pluriennale per l'implementazione del turismo e dell'economia circolare come motore dello sviluppo sostenibile.